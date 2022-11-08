Во Владимире проходит областная художественная выставка. Ее организатор - Владимирское отделение...

Во Владимире проходит областная художественная выставка. Ее организатор - Владимирское отделение Союза художников России. Представлены работы ста шестидесяти четырех авторов. Репортаж Веры Куликовой.Областная художественная выставка - возможность показать свои последние работы и увидеть творчество коллег. Каждый из художников старается представить неизвестные грани своего таланта. Скульптор Виталий Цагареишвили много лет работал с деревом. На этой выставке показал свою скульптуру в мраморе. В этом ему помогло участие в симпозиуме скульпторов, который проходил в Собинском районе. Виталий высек из камня фигуру девушки, играющей на свирели.Виталий Цагареишвили, член Владимирского отделения Союза художников, скульптор:- После дерева легче перейти, и очень интересно, то есть материал сразу завораживает тоже своим какими-то качествами, своей техникой работы.Вместе с работами известного скульптора Игоря Черноглазова здесь и скульптура его сына Сергея. Он студент Суриковского института. Свою "Мелодию" молодой художник сделал из белого камня. И таких открытий на выставке можно сделать немало. Офортист из Александрова Анатолий Демьянов представил серию акварелей. Говорит, пробовать себя в новой технике заставляет конкуренция в их родном городе.Анатолий Демьянов, член Владимирского отделения Союза художников России, график (Александров):- У нас очень много выставок в городе происходит. И у нас же есть клуб художников, которому уже больше 40 лет. И у нас каждый год прибывают новые кадры. Во-первых, школа искусств. Очень крепкие ребята, которые поступают в академию, потом делают у нас выставки и на пятки нам наступают.Особое место в экспозиции на этот раз отдано мастерам лаковой миниатюры, иконописи и вышивки из Мстёры и художникам по стеклу из Гусь-Хрустального. Областная выставка "Прошлое в настоящем" посвящена Году культурного наследия народов России. И по словам живописца Дмитрия Холина этот форум самый яркий за последние 5 лет!Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России:- Дело в том, что такое количество художников и это только в живописи, в графике, в скульптуре и в декоративно-прикладном искусстве - 164 автора. 357 произведений! Мстёру мы просто не успели посчитать, потому что они приезжали отдельно! Это, наверное, какой-то взрыв творчества, энергии, наверное, желания выставляться!Владимирские художники бережно сохраняют традиции, передают свое мастерство молодому поколению живописцев и графиков.Вера Куликова, Семен Карпов. “Вести-Владимир”