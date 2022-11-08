Житель Владимира обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Оказалось,...

Житель Владимира обвиняется в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.Оказалось, что 1 марта мужчина, который ранее уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля «NISSAN MURANO» в нетрезвом виде.Сотрудник ДПС принял решение остановить машину, так как ее движение показалось ему резким и вызывающим.От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Владимира. За повторное нарушение водителю может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры.Фото: Pexels.com