9 ноября православная церковь вспоминает о монахе Киево-Печерской лавры Несторе, авторе первой...

9 ноября православная церковь вспоминает о монахе Киево-Печерской лавры Несторе, авторе первой исторической летописи. В народе этот день называли Несторовым. Есть и ещё одно название – Зарок на Параскеву. Оно связано с воспоминаниями о великомученице Параскеве.Наши предки в этот день открывали санный путь: «С Нестора мужик в сани забирается».Девятый день ноября в народе считали критическим и опасным. От поведения человека зависит, как сложится его дальнейшая жизнь. Поверье гласит, что можно пустить в свою жизнь страшные беды, если дать обещание и не выполнить его. Если же выполнить обещанное, то из жизни человека должно уйти все плохое.Традиции и запреты 9 ноябряВ ночь на 9 ноября женщины традиционно ткали пелену для иконы Богоматери. Считалось, что она принесёт в дом мир, спокойствие и радость.Не стоит конфликтовать, ссориться и сквернословить.Не нужно переедать.9 ноября незамужние девушки просят у Параскевы достойную вторую половинку. Считалось, что Параскева Пятница – покровительница женского рода и заступница всех женщин.На Нестора не стоит заниматься делами, которые могут навредить глазам. Если не отложить работу за компьютером и рукоделие, можно потерять зрение.На Параскеву не советуют давать в долг. Иначе самому придется просить о финансовой помощи.Народные приметы 9 ноябряИней на ветвях поутру сулит приближение зимы;Утром туман по полю стелется – к наступлению оттепели;Если собака утром спит и не спешит выходить из конуры, погода испортится.Фото: pxfuel.com/