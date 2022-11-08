8 ноября Олег Меньшиков отмечает день рождения. Ему исполняется 62 года.

8 ноября Олег Меньшиков отмечает день рождения. Ему исполняется 62 года.Олег Меньшиков – один из самых известных и любимых зрителями актеров страны. Артист уже не одно десятилетие радует публику своим творчеством, но тщательно оберегает от любопытных глаз свою жизнь за кадром. Впрочем, поклонники звезды к этому давно привыкли. Меньшиков никогда не спешил распространяться о своей частной жизни, а любовные дела и вовсе много лет держал в строжайшем секрете.Олег Меньшиков появился на свет в семье военного инженера и врача-невропатолога. Несмотря на то, что родители будущего артиста не имели отношения к искусству, сам он оказался невероятно талантлив. В школьные годы Меньшиков занимался музыкой, а когда пришло время, стал студентом Щепкинского училища.В 1980 году актер впервые появился на экранах, снявшись в фильме "Жду и надеюсь". К счастью, ему не пришлось долго ждать успеха. Вскоре после дебюта Меньшиков получил роль в ленте "Родня", а затем сыграл в "Покровских воротах". После выхода картины артист буквально проснулся знаменитостью и мечтой миллионов девушек.Любовные дела Олега Меньшикова долгие годы оставались тайной за семью печатями. Злые языки часто приписывали артисту романы и распускали самые разные слухи о его личной жизни. Многим казалось, что актер так и останется холостяком. Однако в 2005 году он впервые и неожиданно для всех связал себя узами брака.Женой Олега Меньшикова стала молодая актриса Анастасия Чернова. Они познакомились в День всех влюбленных и вскоре поняли, что не могут друг без друга. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, супругам удалось построить гармоничный и крепкий союз. Они счастливы вместе уже больше 15 лет.Единственное, о чем супруги сожалеют – отсутствие наследников. По словам артиста, они с женой мечтали стать родителями, но слишком долго оттягивали этот момент. Однако усыновление и суррогатное материнство пара не рассматривает. Меньшиков признается, что они с супругой научились не воспринимать факт отсутствия детей как трагедию.Сейчас, в свои 62 года, Олег Меньшиков продолжает сниматься, посвящает себя режиссуре и остается худруком театра имени Ермоловой. Пост директора, который артист занимал 10 лет, он покинул еще в прошлом году. Тогда же в театре разгорелся громкий скандал с его участием. Одни утверждали, что Меньшиков оставил должность из-за скандала, а другие предполагали, что причиной стали его проблемы со здоровьем.