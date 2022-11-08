Возлюбленная Владимира Преснякова удивила народ.

Возлюбленная Владимира Преснякова удивила народ.Путь к семейному счастью у звездных супругов был тернистым. Вспомнить хотя бы, как прославленный певец, живя с Кристиной Орбакайте, встречался с будущей женой, не спеша уходить из семьи. Тогда, к слову, именно Наталья Подольская настояла на разводе, а Владимир Пресняков пошел у нее на поводу.Парочка поженилась, обзавелась потомством и вроде бы живет душа в душу, хотя время от времени в прессе появляются слухи о неурядицах в этом браке. Но что бы не говорили злые языки, возлюбленные частенько появляются вместе на публике, а еще обожают коротать время дома – со своими детьми.Но иногда супруги все же расстаются. На днях, к примеру, жена Владимира Преснякова вообще прыгнула в кровать к другому человеку – все ради искусства! Дело в том, что Наталья Подольская приняла участие в перформансе Лизы Арзамасовой – в спектакле "ЧП", который разыгрывается в постели, ведь, по мнению актрисы, именно это место играет важную роль в жизни человека.Собственно, в какой-то момент на сцене театра им. Булгакова и появилась рыжеволосая певица. Она, как и все участники действия, посидела в белой кровати, участвовала в диалогах, в общем, стала частью большого перфоманса с хаотичным зрителем из зала.В восторге от гостьи оказались не только собравшиеся в театре, но и пользователи, с которыми Лиза Арзамасова поделилась фотографиями."Люблю эту девочку. У Натальи прекрасный вокал. Как зал не хотел отпускать Наталью Подольскую", – отозвались о жене Владимира Преснякова люди.