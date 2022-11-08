Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделались подробностями жизни во время Ледникового периода.

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделались подробностями жизни во время "Ледникового периода".В новом сезонепроекта "Ледниковый период" на Первом канале приняла участие супруга бессменного постановщика-хореографаИльи Авербуха актриса Лиза Арзамасова. Теперь в социальных сетях ей приходитмножество вопросов касательно проекта и совмещения работы с материнством. Навсе это девушка старается отвечать достаточно подробно.Так, в микроблоге появился большой пост, посвященный "Ледниковому периоду". Впервую очередь, Лиза Арзамасова отметила, что участвовать в проектедействительно не просто, но интересно."Всенагрузки и сложности перекрываются абсолютным восторгом, когда что-тополучается! Я даже во время исполнения номера перед жюри не могу скрыть этоговосторга!" — делится актриса.Еще в своем постеЛиза Арзамасова рассказала об особой связи непрофессиональных фигуристов,спортсменом и тренеров. "Спасибо каждому, кто вкладывается в нас —тренерам, хореографам постановщикам, партнерам!" — трогательнопоблагодарила коллег Лиза Арзамасова. Можно сделать вывод, что и с молодымпартнером по проекту Никитой Кацалаповым у актрисы сложились особые отношения.А вот проотношения с хореографом девушка умолчала. Поклонники считают, что ради честностиоценки катания, Арзамасова временно порвала с образом "жены Авербуха" и старается предстатьна проекте отдельной звездой. К счастью, пока никто не обвинил судей впредвзятости к Лизе Арзамасовой.