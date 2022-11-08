Социальные сети жены Игоря Николаева Юлии Проскуряковой встревожены бурными обсуждениями.

Социальные сети жены Игоря Николаева Юлии Проскуряковой встревожены бурными обсуждениями.Юлия Проскуряковаи Игорь Николаев в браке уже 12 лет. Разница в 22 году между супругами почти неощущается — вместе они смотрятся гармонично и счастливо. Подробностями личнойжизни они иногда делятся в социальных сетях."Несколькодней назад мы прилетели в Дубай, и муж преподнес нам с Вероникой букетроз", — рассказала жена Игоря Николаева. Пахучий сюрприз по-настоящемуудивил Юлию. По ее мнению, в России срезанные цветы совсем не пахнут, а вотдубайские розы оказались очень стойкими. У подписчиков она спросила, почему жетак происходит.Поклонникипоспешили заверить жену Николаева — ароматные цветы в России есть, правда, наогородах. Многие похвастались своими кустами и пригласили Проскурякову в гости.Но нашлись и те, кто увидел в сообщении Юлии презрение к родине."Надо же! ВДубае даже розы лучше пахнут! Так оставайтесь там и живите! Не надо в ужаснуюстрану возвращаться!" — написала особенно задетая особа, погоняя супругов вон из родного дома.На самом деле, ЮлияПроскурякова и наваливший жене под нос розы Игорь Николаев не спешат уезжать изстраны. Частые поездки заграницу на отдых или по работе — это привычный образжизни звездной семьи.