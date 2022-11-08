Администрация Владимирской области издала постановление о запрете розничной продажи алкоголя в магазинах на территории поселка Пакино в Ковровском районе, где находится учебный центр для

Администрация Владимирской области издала постановление о запрете розничной продажи алкоголя в магазинах на территории поселка Пакино в Ковровском районе, где находится учебный центр для мобилизованных. Согласно документу, подписанному губернатором Александром Авдеевым, продажа алкоголя запрещается на территории поселка и на территории города Коврова, ограниченной: на севере и западе – рекой Клязьма (включая микрорайон Заречная Слободка), на