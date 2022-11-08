Тотальный диктант в этом году дошёл до ручки. Организаторам пришлось объявить сбор средств на...

Тотальный диктант в этом году дошёл до ручки. Организаторам пришлось объявить сбор средств на закупку письменных принадлежностей для участников акции.Чтобы подготовить и разослать по всем городам сто пятьдесят тысяч брендированных ручек, нужно 3 миллиона 650 тысяч рублей. Собрана пока лишь десятая часть суммы. Помочь можно по-разному. Перечислить прямое пожертвование (тридцать рублей) и гарантированно получить ручку для участия в диктанте. Приобрести один из специальных лотов - "ручку помощи" из переработанных материалов, книгу о русском языке или раскраску-антистресс. Сбор ведётся на платформе Планета.ру. Ссылка на странице диктанта "Вконтакте".Добавлю, тотальный диктант - это общественный некоммерческий проект, который реализуется силами любителей русского языка по всему миру.