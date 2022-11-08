Актриса Ирина Безрукова требует со строителей вернуть деньги.

Актриса Ирина Безрукова требует со строителей вернуть деньги.После ремонта втрехкомнатной квартире актрисы и телеведущей Ирины Безруковой пришлосьоткрывать судебные разбирательства. Звезда судится с ремонтной бригадой.Строитель поимени Иван Димитров, выполнявший ремонт в московской недвижимости рассказал оходе строительства. После трех месяцев ремонта, Ирина решила поменятьдизайнера. Новый специалист вносила в правки в уже существующий проект, врезультате чего между стенами и заказанной мебелью появилось серьезноенесоответствие.Через четыре месяцаИрина Безрукова подала иск на 5,5 миллионов рублей за возникшие недочеты. Строителив свою очередь подали иск на невыплату 600 тысяч рублей. Последние делопроиграли и остались должны актрисе 2,8 миллиона рублей. Разбирательства продолжаются.Напомним, сейчасстроительство — та ниша, где многие пытаются заработать перед стартом затяжныххолодов. Меж тем результаты реализованных объектов, несомненно, радуют. Какпишет , в Московскойобласти завершили работу на 56 социальными постройками.Телеканал ""добавляет, что в этом году в регионе идет ремонт 31 объекта здравоохранения. Например, вполиклинике №3 в Балашихе. "В здании обновлено практически все — от кровлидо коммуникации", — цитирует интернет-издание "" министра ЖКХпо МО Антона Велиховского. Возможно, и ремонт Ирины Безруковой все-такизавершится успешно.