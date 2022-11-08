Актриса Ирина Безрукова требует со строителей вернуть деньги.
Актриса Ирина Безрукова требует со строителей вернуть деньги.
После ремонта в
трехкомнатной квартире актрисы и телеведущей Ирины Безруковой пришлось
открывать судебные разбирательства. Звезда судится с ремонтной бригадой.
Строитель по
имени Иван Димитров, выполнявший ремонт в московской недвижимости рассказал о
ходе строительства. После трех месяцев ремонта, Ирина решила поменять
дизайнера. Новый специалист вносила в правки в уже существующий проект, в
результате чего между стенами и заказанной мебелью появилось серьезное
несоответствие.
Через четыре месяца
Ирина Безрукова подала иск на 5,5 миллионов рублей за возникшие недочеты. Строители
в свою очередь подали иск на невыплату 600 тысяч рублей. Последние дело
проиграли и остались должны актрисе 2,8 миллиона рублей. Разбирательства продолжаются.
Напомним, сейчас
строительство — та ниша, где многие пытаются заработать перед стартом затяжных
холодов. Меж тем результаты реализованных объектов, несомненно, радуют. Как
пишет , в Московской
области завершили работу на 56 социальными постройками.
Телеканал ""
добавляет, что в этом году в регионе идет ремонт 31 объекта здравоохранения. Например, в
поликлинике №3 в Балашихе. "В здании обновлено практически все — от кровли
до коммуникации", — цитирует интернет-издание "" министра ЖКХ
по МО Антона Велиховского. Возможно, и ремонт Ирины Безруковой все-таки
завершится успешно.