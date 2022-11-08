Наследник Елены Яковлевой оказался в сложной ситуации.

Наследник Елены Яковлевой оказался в сложной ситуации.К сыну прославленной актрисы всегда было приковано много внимания со стороны общества. Дело в том, что молодой человек вырос совсем не похожим на свою знаменитую маму – этакую образованную, воспитанную аристократку. Сын Елены Яковлевой рано стал увлекаться татуировками, а потому все его тело забито рисунками.Сравнительно недавно у звездного наследника появилось новое увлечение – бодибилдинг. Молодой человек коротает время в спортивном зале, питается так, чтобы набрать массу, а его мышцы за последнее время солидно прибавили в размере. Нередко Денис Шальных делится с пользователями социальных сетей фотографиями с тренировок.На одном из последних снимков сын прославленной актрисы выглядит пугающе: сморщенное в мучениях лицо, искореженная поза с изогнутым позвоночником – и все это потому, что парень решил потягать очень массивные гантели. Да и фотография получилась не очень удачной – автор кадра почему-то снял Дениса Шальных по пояс, обрезав его ноги.Смотря на снимок и читая его описание, становится ясно, что звездного наследника, можно сказать, бросили умирать от нагрузок в тренажерном зале."Аааа памагите! (Здесь орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)" – написал в своем микроблоге сын Елены Яковлевой, оставив смайлик в виде скелета, как бы намекая на смерть.