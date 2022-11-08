Проезд транзитных автомобилей по Московскому скоростному диаметру со 2 января станет платным. При этом водители из столицы и области продолжат бесплатно пользоваться магистралью.

Проезд транзитных автомобилей по Московскому скоростному диаметру со 2 января станет платным. При этом водители из столицы и области продолжат бесплатно пользоваться магистралью.Сегодня по основному участку МСД в день проезжает около 250 тысяч машин. После полного запуска трассы число автомобилей вырастет до 400 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Он напомнил, что мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу, чтобы скоростной диаметр работал прежде всего как внутригородская магистраль для москвичей и жителей области."Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик", – передает слова Ликсутова Департамента транспорта.Бесплатно проехать по МСД смогут все автомобили и наземный городской транспорт с московскими и подмосковными номерами, а также с лицензией на работу в столичном регионе, междугородние автобусы. Грузовой транспорт без пропуска передвигаться по магистрали не будет.Плата за проезд по МСД предусмотрена с транзитных автомобилей с номерами других регионов. Тариф составляет 950 рублей.Оплатить можно на сайте или в приложении "Парковки России" и с помощью транспондеров. Тестирование системы начнут в декабре.Московский скоростной диаметр – крупнейший проект дорожного строительства в столице. Бессветофорная магистраль сократит время в пути для автомобилистов от 10 до 50 минут. Полностью строительство МСД завершится в 2023 году.