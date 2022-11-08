Кольчугинская межрайонная прокуратура требует ликвидировать несанкционированную свалку, которая...

Кольчугинская межрайонная прокуратура требует ликвидировать несанкционированную свалку, которая была обнаружена с юго-западной стороны садового товарищества «Белая Речка» в Кольчугинском районе.Твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор расположены на землях населенных пунктов. Какие-либо разрешительные документы на размещение отходов отсутствуют.По результатам проверки прокурор вынес представление главе администрации Кольчугинского района с требованием ликвидировать свалку.А также в отношении ответственного должностного лица возбуждено административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.Устранение нарушений находится на контроле Кольчугинского межрайонного прокурора, сообщила пресс-служба областного ведомства.Фото: pxfuel.com/