Поклонники Ольги Орловой всерьез опасаются за соседство малыша и домашних животных.

Поклонники Ольги Орловой всерьез опасаются за соседство малыша и домашних животных.44-летняя певицаи ведущая Ольга Орлова готовится к родам. Совсем скоро артистка станет мамой вовторой раз. Подписчики в социальных сетях ждут появления малышки не меньше, чемсама Ольга.На днях звезда группы"Блестящие" провела привычный для блогеров интерактив — вопрос-ответ.После вопросов стало понятно, что поклонникам блога не хватает реальной жизниОльги Орловой. Именно поэтому она решила больше снимать себя в повседневных делах.Так, фолловеры узнали, что беременную срочно увезли в больницу — на плановую сдачуанализов.После осмотрараскоряченная Орлова отправилась на массаж лица. Такая процедура отлично подходитженщинам на сносях, так как благодаря ей можно спастись от отеков.Уже вечером телеведущая вернулась домой. Подписчики уже знают, что при возвращении хозяйкидомой, стая домашних питомцев атакует женщину. Они всерьез переживают: какОльга Орлова будет воспитывать девочку с таким соседством."Ужас какой!Где новорожденный, там собаки”, — пишут под фотографиями. Ольга Орлова редкоотвечает на такие сообщения. Особенно, когда ее день расписан по часам.