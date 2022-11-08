Подписчики всерьез переживают за отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Подписчики всерьез переживают за отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Актер Максим
Виторган — завидный жених среди взрослых актеров. После развода с телеведущей Ксенией
Собчак мужчина не долго горевал и стал встречаться с актрисой грузинского
происхождения Нино Нинидзе. Пару не остановила ни разница в возрасте, ни
наличие у обоих детей от прошлых отношений.
Однако, в последнее
время все чаще стали появляться разговоры о расставании пары. По слухам, когда
Максим Виторган уехал в Израиль, он сжег все мосты и расстался с Нино Нинидзе.
Официально пара так и подтвердила никакую информацию, поэтому сложно сказать, действительно
ли разрыв уже случился, или пара просто взяла небольшую паузу.
Тем не менее, по
версии поклонников, Нино Нинидзе не скрывает своего упадочного состояния. На
фотографиях она часто позирует без улыбки, а недавно и вовсе выложила видео с рыдающей собой. Одни назвали такой формат эстетикой, другие начали сопереживать
актрисе.
"Расстались",
"Поболит и пройдет, будут новые отношения", "Если рыдать, то в
одиночестве", — пишут поклонники возлюбленной Максима Виторгана под грустным
видео. Сама же актриса загадочно написала, что видео отражает состояние ее души.