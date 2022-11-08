Подписчики всерьез переживают за отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе.

Подписчики всерьез переживают за отношения Максима Виторгана и Нино Нинидзе.Актер МаксимВиторган — завидный жених среди взрослых актеров. После развода с телеведущей КсениейСобчак мужчина не долго горевал и стал встречаться с актрисой грузинскогопроисхождения Нино Нинидзе. Пару не остановила ни разница в возрасте, ниналичие у обоих детей от прошлых отношений.Однако, в последнеевремя все чаще стали появляться разговоры о расставании пары. По слухам, когдаМаксим Виторган уехал в Израиль, он сжег все мосты и расстался с Нино Нинидзе.Официально пара так и подтвердила никакую информацию, поэтому сложно сказать, действительноли разрыв уже случился, или пара просто взяла небольшую паузу.Тем не менее, поверсии поклонников, Нино Нинидзе не скрывает своего упадочного состояния. Нафотографиях она часто позирует без улыбки, а недавно и вовсе выложила видео с рыдающей собой. Одни назвали такой формат эстетикой, другие начали сопереживатьактрисе."Расстались","Поболит и пройдет, будут новые отношения", "Если рыдать, то водиночестве", — пишут поклонники возлюбленной Максима Виторгана под грустнымвидео. Сама же актриса загадочно написала, что видео отражает состояние ее души.