В настоящее время совершаются попытки дискредитировать действия руководства страны, наших СМИ,...

В настоящее время совершаются попытки дискредитировать действия руководства страны, наших СМИ, специальной военной операции, попытки переписать историю. Об этом заявил заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов во время интервью телеканалу «Россия 24. Татарстан».Руководство холдинга ВГТРК уделяет особое внимание противодействию распространения ложной информации, сообщается на сайте "33Live.Ru Татарстан".«Общество всегда испытывает потребность в оперативной, правдивой, достоверной информации. Это самое главное, ценное. Я благодарен всем нашим коллегам в региональных филиалах. Сегодня все достойно выполняют свою задачу», — отметил Рифат Сабитов.В качестве доказательства он привел данные социологических измерений.«Они показывают, что аудитория доверяет нам. Самая смотрибельная программа, предмет нашей гордости – «33Live.Ru Время местное» в 21.05", — сообщил Рифат Сабитов.Фото: https://trt-tv.ru/