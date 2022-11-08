В сентябре текущего года жительница города Коврова выбрала на сайте магазина мебели - стол для...

В сентябре текущего года жительница города Коврова выбрала на сайте магазина мебели - "стол для визажиста" и оставила комментарий под нужным товаром.В это время мошенница из Свердловской области, пролистывая объявления, увидела под фотографией этот комментарий.Девушка из Коврова просила продавцов - связаться с ней, оставила свой номер телефона. Но обвиняемая решила опередить специалистов с сайта мебели.Представившись сотрудником магазина, мошенница договорилась о продаже "несуществующего" стола.Лже-продавец сообщила ковровчанке свои реквизиты. Покупательнице нужно было лишь перевести 9 000 рублей. Более того, обманщица предложила добавить к заказу - лампы для стола.Жительница Коврова согласилась и перевела деньги, но в итоге осталась без покупки. «Продавец» пропала.Личность и местонахождение уроженки Свердловской области установили уже ковровские оперативники.В ходе следствия обвиняемая признала свою вину и возместила причиненный материальный ущерб, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com