Татьяне Булановой не суждено долго быть любимой в новых отношениях с бойфрендом.

Татьяне Булановой не суждено долго быть любимой в новых отношениях с бойфрендом.53-летняя российская певица Татьяна Буланова уже два года встречается с 33-летним бывшим теннисистом Валерием Рудневым из Санкт-Петербурга. По сравнению с ней он просто юнец. Однако этот факт не смущает пару.Певица признавалась, что счастлива в отношениях, при этом замуж не спешит, ведь это для нее не главное. Стоит отметить, что артистка заметно изменилась в новых отношениях. Она заметно помолодела и стала тщательнее следить за собой. Буланова даже решилась на преображение внешности и скорректировала фигуру, о чем рассказывала поклонникам.Недавно Татьяна Буланова вышла в свет вместе с бойфрендом. Пара светилась от счастья и демонстрировала идиллию в отношениях. Однако таролог Марианна Абравитова уверена, что эта связь у певицы не навсегда.По словам эксперта, Татьяна Буланова еще встретит свою настоящую судьбу в будущем и будет счастлива как никогда."Это роман, основанный на любви, влечении, совместных интересах. Но через какое-то время союз развалится. И у нее, и у него создадутся новые пары. И вот следующий ее союз будет окончательным", – рассказала таролог.Эксперт добавила, что не исключает гармонии в нынешних отношениях Татьяны Булановой. По словам таролога, надо лишь научиться отпускать партнера в тот момент, когда отношения начинают портиться.Напомним, в 2016 году Татьяна Буланова развелась с футболистом Владиславом Радимовым. С тех пор певица долгое время была в одиночестве, но вскоре нашла любовь.