В феврале 2022 года жизнь Веры Брежневой перевернулась ног на голову.

В феврале 2022 года жизнь Веры Брежневой перевернулась ног на голову.Украинка Вера Галушка на заре своей творческой карьеры отказалась от родной фамилии и взяла себе благозвучный псевдоним с российским окончанием Брежнева, после чего начала активно зарабатывать деньги в России.Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" в феврале 2022 года отреклась от давшей ей все страны и заняла осуждающую позицию. Вскоре она уехала из России и стала волонтером в Польше, помогала украинским беженцам. Позже Брежнева рассказала, что находится в Италии, где у ее супруга Константина Меладзе есть квартира. Так или иначе, на чужбине ее забыли, и теперь ей приходится с нуля строить карьеру.Сейчас Вера Брежнева не в Италии, а в Сети уверяют, что с Константином Меладзе она якобы и вовсе развелась. Официально об этом не сообщалось, однако предполагаемый развод во всю обсуждается поклонниками.На днях Вера Брежнева анонсировала свой первый камерный концерт в Риге 7 декабря 2022 года в кинотеатре Splendid Palace. Собранные деньги Брежнева намерена отдать в Международный центр поддержки женщин и детей, которому она помогает на протяжении нескольких месяцев.Несмотря на важность предстоящего мероприятия, на душе у певицы кошки скребут. Это заметно по ее публикациям в соцсетях."С одной стороны, учусь жить заново, с другой – есть опыт, знания, привычки, паттерны. Все смешалось. Но сейчас прислушиваюсь ко всем новым ощущениям", – написала певица в своем аккаунте.Далее Брежнева показала фото, на котором видно, что за последнее время она сильно изменилась, пишет .Ранее Вера Брежнева анонсировала выход новой песни на украинском языке "Вишиванка", который она записала совместно с певицей Tayanna.