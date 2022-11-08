В феврале 2022 года жизнь Веры Брежневой перевернулась ног на голову.
В феврале 2022 года жизнь Веры Брежневой перевернулась ног на голову.
Украинка Вера Галушка на заре своей творческой карьеры отказалась от родной фамилии и взяла себе благозвучный псевдоним с российским окончанием Брежнева, после чего начала активно зарабатывать деньги в России.
Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" в феврале 2022 года отреклась от давшей ей все страны и заняла осуждающую позицию. Вскоре она уехала из России и стала волонтером в Польше, помогала украинским беженцам. Позже Брежнева рассказала, что находится в Италии, где у ее супруга Константина Меладзе есть квартира. Так или иначе, на чужбине ее забыли, и теперь ей приходится с нуля строить карьеру.
Сейчас Вера Брежнева не в Италии, а в Сети уверяют, что с Константином Меладзе она якобы и вовсе развелась. Официально об этом не сообщалось, однако предполагаемый развод во всю обсуждается поклонниками.
На днях Вера Брежнева анонсировала свой первый камерный концерт в Риге 7 декабря 2022 года в кинотеатре Splendid Palace. Собранные деньги Брежнева намерена отдать в Международный центр поддержки женщин и детей, которому она помогает на протяжении нескольких месяцев.
Несмотря на важность предстоящего мероприятия, на душе у певицы кошки скребут. Это заметно по ее публикациям в соцсетях.
"С одной стороны, учусь жить заново, с другой – есть опыт, знания, привычки, паттерны. Все смешалось. Но сейчас прислушиваюсь ко всем новым ощущениям", – написала певица в своем аккаунте.
Далее Брежнева показала фото, на котором видно, что за последнее время она сильно изменилась, пишет .
Ранее Вера Брежнева анонсировала выход новой песни на украинском языке "Вишиванка", который она записала совместно с певицей Tayanna.