В регионе завершился фестиваль национальных культур Содружество - 2022. Все подробности у Любови...

В регионе завершился фестиваль национальных культур "Содружество - 2022". Все подробности у Любови Клюквиной.Дружба и взаимоуважение - главные идеи 9-го фестиваля национальных культур "Содружество-2022". Его посвятили году культурного наследия народов России. Рассказать о своих песнях, танцах и обычаях приехали более пятидесяти делегаций из России и стран СНГ.Aleksandrit Campus, школа танцев (Владимирская область):- Приехали за победой.- За победой. Всегда побеждаем.- Наш коллектив очень дружный. Все друг другу помогают, поддерживают всегда.- Поделятся косметикой, костюмами. У нас две девочки без костюмов, мы с ними поделились. Теперь они тоже выйдут на финал.Виталий Казанович, участник фестиваля (г. Минск, республика Беларусь):- Мы под огромным впечатлением от фестиваля! Столько разных коллективов, столько многожанровых исполнителей. Рады, что сюда приехали. Хорошие люди, доброжелательные, принимают хорошо. Ну, в принципе, как и все славянские народы. Обменяемся контактами, обменяемся соцсетями и, я надеюсь, будем всегда общаться.Организатор фестиваля - молодежная организация "Дом Мира". Проект реализуется при поддержке фонда Президентских грантов. В нем принимают участие детские и молодежные творческие коллективы и отдельные исполнители. Номинаций много: фольклор, народные и эстрадные песни, танцы народов мира. В этом году появились ещё две.Елена Гуськова, президент межрегиональной молодежной общественной организации «Дом мира»:- Вводятся новые номинации. Это мажоретки и номинация "Художественное чтение". Национальная поэзия - сейчас очень актуальна эта тематика, как никогда. Как оказалось, молодежь, например, нашей Владимирской области, очень интересуется (а мы об этом даже и не знали) поэзией. Они читают. И это главное, что мы увидели.Читающей молодежи в регионе много. Подтверждение тому - количество поданных на конкурс чтецов заявок, только индивидуальных - три сотни. В России подобных проектов практически нет, уверяют в жюри.Андрей Тимофеев, председатель жюри:- Я считаю, что Владимир - это центр духовной культуры России. Фестиваль "Содружество-2022" - это уникальное явление не только для Владимира, но и для России в целом. Проект, который 9 год уже реализуется именно на владимирской земле, я считаю очень важным и очень нужным, особенно в наше сегодняшнее время.Фестиваль - подтверждение богатства и разнообразия культурных традиций славянских народов. А также преемственности. Например, этот челябинский коллектив отметил свой уже 30-летний юбилей. Те, кто ходил в центр в 1 классе, теперь водит на танцы своих детей.Наталья Мошкина, директор муниципального казенного учреждения "Детский центр славянской культуры" (Челябинская область):- Тот проект, который был создан в "Доме мира". Это дружба, любовь, доброта между нами в "Доме мира", это нашими сердцами, независимо от того, где мы: на Урале, в Дагестане, в Минске, в Белоруссии, у нас одно большое любящее сердце.Юбилейный, 10-ый, фестиваль состоится только через 2 года. Участники надеются встретить друг друга вновь и ещё раз удивить зрителей неиссякаемым разнообразием форм и жанров народного творчества.Любовь Клюквина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"