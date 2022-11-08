В ночь искусств в Александровской слободе провели древнерусский девичник и свадебный обряд,...

В ночь искусств в Александровской слободе провели древнерусский девичник и свадебный обряд, восстановленный по всем старинным обычаям.Костюмированное действо прошло в экспозиции "Мир русской деревни", его организовали сотрудники музея и артисты фольклорного ансамбля "ВьюнИца". Невесту и жениха выбрали из числа гостей музейной "Ночи искусств". Молодоженов нарядили, поднесли им по чашке чая, угостили хлебом-солью.Для ценителей живописи авторские экскурсии по совместной выставке провели молодые художницы, а любителей поэзии музей-заповедник пригласил на творческую встречу с местным журналистом и писателем Светланой Аминовой.