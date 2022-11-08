Во Владимире у дома №24 по улице Верхне-Лыбедская пройдут ремонтные работы, из-за чего в домах Ленинского и Октябрьского района 8 ноября будет ограничена подача тепла и горячей воды. Об этом

Во Владимире у дома №24 по улице Верхне-Лыбедская пройдут ремонтные работы, из-за чего в домах Ленинского и Октябрьского района 8 ноября будет ограничена подача тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе владимирского филиала «Т Плюс». С 21:00 8 ноября до 8:00 9 ноября по следующим адресам будет полностью прекращена подача тепловой энергии: Стрелецкий