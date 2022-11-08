В Энергетике заменили аварийную опору ЛЭП сразу после вмешательства “Шестого канала”. На минувшей неделе жители ул. Совхозная обратились к нам с жалобой: опора линии электропередач во

В Энергетике заменили аварийную опору ЛЭП сразу после вмешательства “Шестого канала”. На минувшей неделе жители ул. Совхозная обратились к нам с жалобой: опора линии электропередач во дворе дома разваливался на части, одна половина буквально висела в воздухе, а у вертикальной основы разрушилось бетонное основание. Местные жители забили тревогу, но найти ответственных лиц не смогли. Денис