И выиграла дело. Решением Камешковского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены...

И выиграла дело. Решением Камешковского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены полностью.Известно, что на основании заключения врача-невролога женщине было назначено лечение с ежедневным применением лекарственных средств.Увы, рецепты ей не выписали. Пациентке пришлось самостоятельно приобретать лекарства.Отказ в выписке рецептов был недопустим. Дело в том, что конкретные препараты входят в Стандарт оказания медицинской помощи.Известно, что в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона № 323-ФЗ порядки оказания медицинской помощи (и стандарты) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.Как итог: с департамента здравоохранения Владимирской области взыскали деньги, которые женщина затратила на приобретение положенных ей препаратов. А также суд потребовал обязать Камешковскую центральную районную больницу обеспечивать заявительницу всем необходимым.Фото: Pxfuel.com