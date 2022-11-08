Кольчугинская межрайонная прокуратура обнаружила с юго-западной стороны СТСН «Белая Речка» несанкционированную свалку, которая по данным публичной кадастровой карты расположена на

Кольчугинская межрайонная прокуратура обнаружила с юго-западной стороны СТСН «Белая Речка» несанкционированную свалку, которая по данным публичной кадастровой карты расположена на землях населенных пунктов и не имеет каких-либо разрешительных документов на данное место размещения отходов. Нарушение привело к возбуждению административного дела в отношение должностного лица по вопросу несоблюдения требований охраны природы накоплении отходов производства и потребления