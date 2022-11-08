В ситуацию вмешалась прокуратура.
В Коврове девочку-инвалида не обеспечили жизненно важными медицинскими изделиями. Годовалый ребёнок страдает кистозным фиброзом.
В апреле текущего года врачами ОКБ для девочки разработана индивидуальная программа реабилитации. Ей назначено проведение ингаляций, для которых необходим прибор с низкопроточным компрессором, дыхательный тренажер, небулайзер, паровой стерилизатор с функцией сушки, пульсоксиметр, пифлоуметр.
Однако медики не обеспечили юную пациентку перечисленными медицинскими изделиями. Прокурор через суд потребовать обязать ЦГБ Коврова и депздрав приобрести перечисленные устройства. После решения суда часть из них власти закупили. Полное исполнение требований находится на контроле прокуратуры.