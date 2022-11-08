В ситуацию вмешалась прокуратура.

В Коврове девочку-инвалида не обеспечили жизненно важными медицинскими изделиями. Годовалый ребёнок страдает кистозным фиброзом.В апреле текущего года врачами ОКБ для девочки разработана индивидуальная программа реабилитации. Ей назначено проведение ингаляций, для которых необходим прибор с низкопроточным компрессором, дыхательный тренажер, небулайзер, паровой стерилизатор с функцией сушки, пульсоксиметр, пифлоуметр.Однако медики не обеспечили юную пациентку перечисленными медицинскими изделиями. Прокурор через суд потребовать обязать ЦГБ Коврова и депздрав приобрести перечисленные устройства. После решения суда часть из них власти закупили. Полное исполнение требований находится на контроле прокуратуры.