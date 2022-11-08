Военный пенсионер из Коврова, Константин Снитков, о котором “Вести” уже рассказывали ранее, выиграл...

Военный пенсионер из Коврова, Константин Снитков, о котором “Вести” уже рассказывали ранее, выиграл суд у представителей городской администрации, которые пытались выселить его из муниципального жилья. Разрешится ли дело мирным путём? Расскажет Мария Городская.Подполковник Константин Снитков вышел на пенсию три года назад. В квартире, которую он занимает по договору служебного найма, мужчина с семьей проживает уже восемь лет - у него двое детей, сын - инвалид. В семнадцатом году жилплощадь перестала быть собственностью Минобороны и перешла в ведение города Коврова. В мэрии заявили, что никого выселять не будут, но спустя несколько лет передумали. Константин обратился в суд, его требования поддержала прокуратура.Екатерина Васева, старший помощник прокурора Ковровской городской прокуратуры:- Прокурорской проверкой было установлено, что Снитков не получил жилищную субсидию, в связи с чем право на пользование жилищным помещением подлежало сохранению за ним.В итоге, суд встал на сторону истца. Но, по словам Константина, в подобной ситуации сейчас находятся еще несколько ковровских военнослужащих, проживающих в муниципальном жилье.Константин Снитков, военный пенсионер:- Как мне известно от моих сослуживцев, с кем я ранее служил и кто дальше проживает в Коврове, им администрация также рассылает письма с уведомлением, наклеивает на двери бумаги, где указано, что вы незаконно проживаете, освободите жилое помещение в досудебном порядке. Судом второй инстанции судебной коллегией Областного владимирского суда также отказано в нашем выселении. Но несмотря на решение судов, администрация района продолжает добиваться своего.В администрации поясняют - выселять семью не будут, но потребуют от её главы заключить договор соцнайма.Ольга Миронова, представитель администрации города Коврова:- Это подача искового заявления в суд о признании его вселившимся по договору социального найма. Чтобы у него была регистрация там, его, членов семьи. Прописать мы его не можем, так как договор найма не заключен. Суд первой инстанции отказал нам в иске по выселению гражданина Сниткова. И признал его вселившимся по договору социального найма.Пока Константин Снитков ждёт субсидию от Минобороны, которая решила бы его жилищную проблему, представители ковровской администрации планируют подать в суд следующий иск. То есть точку в этом деле ставить еще рано.Мария Городская. "Вести-Владимир"