Накануне, 7 ноября, вспыхнуло производственное здание в городе Лакинске. Сообщение о пожаре на...

Накануне, 7 ноября, вспыхнуло производственное здание в городе Лакинске.Сообщение о пожаре на мебельном производстве ИП Терехова на улице Мира, д. 90, поступило в 17.38.По прибытии спасатели увидели открытое горение 1-этажного здания по всей площади – 800 кв. м.На ликвидации возгорания работало 12 единиц техники, 37 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Пожару присвоен повышенный ранг – 1 БИС. Пожар был локализован в 19.36. Информация о пострадавших не поступала.Фото: 33.mchs.gov.ru/