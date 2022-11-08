Накануне, 7 ноября, вспыхнуло производственное здание в городе Лакинске.
Сообщение о пожаре на...
Накануне, 7 ноября, вспыхнуло производственное здание в городе Лакинске.
Сообщение о пожаре на мебельном производстве ИП Терехова на улице Мира, д. 90, поступило в 17.38.
По прибытии спасатели увидели открытое горение 1-этажного здания по всей площади – 800 кв. м.
На ликвидации возгорания работало 12 единиц техники, 37 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.
Пожару присвоен повышенный ранг – 1 БИС. Пожар был локализован в 19.36. Информация о пострадавших не поступала.
Фото: 33.mchs.gov.ru/