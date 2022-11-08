Вечером 7 ноября в Лакинске вспыхнул пожар на мебельном производстве ИП Терехова по адресу ул. Мира, д. 90. Площадь возгорания составила 800 кв.м, сообщили в МЧС России по Владимирской области.

Вечером 7 ноября в Лакинске вспыхнул пожар на мебельном производстве ИП Терехова по адресу ул. Мира, д. 90. Площадь возгорания составила 800 кв.м, сообщили в МЧС России по Владимирской области. Вызов в спасательную службу поступил в 17:38. Пожарные оперативно выехали на место, где наблюдалось открытое горение одноэтажного здания. Сотрудники МЧС смогли к 19:36 локализовать возгорание,