Памятник генералу Михаилу Ефремову установлен РВИО при поддержке правительства Москвы.

Памятник генералу Михаилу Ефремову установлен РВИО при поддержке правительства Москвы.В минувший понедельник, когда вся Россия отмечала годовщину легендарного Парада на Красной площади 1941 года, с которого защитники Москвы с развернутыми знаменами уходили на фронта Великой Отечественной войны, в столице открыли памятник генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову.Бюст Герою России появился на улице, названной в его честь. Памятник легендарному советскому полководцу установили на пересечении улиц Ефремова и 3-й Фрунзенской. Об этом с места событий сообщил корреспондент АГН "Москва".По данным агентства, на церемонии открытия присутствовал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он рассказал о героическом подвиге генерала Михаила Ефремова в годы войны."Вы видите этот бюст, Ефремов как будто вырос из скалы, потому что этот человек – скала, потому что когда прислали последний самолет эвакуировать командующего армией, начальника штаба, старших офицеров, он отказался вместе со всем штабом, и отправил этим последним самолетом тяжелораненых, часть армейских знамен и документов. <…> Генерал Ефремов был тяжело ранен, обездвижен, и когда немцы приблизились на расстоянии пистолетного выстрела, у них на глазах он пустил себе пулю в висок, потому что русские не сдаются", – отметил чиновник.Руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский со своей стороны подчеркнул значимость открытия памятника в годовщину исторического парада 7 ноября 1941 года. По словам главы ведомства, в этот день в России вспоминают доблесть защитников Москвы."Мы вспоминаем всех тех, кто шел в московское ополчение, строил укрепления, работал на фабриках и заводах, обеспечивал транспортную безопасность, кто ковал победу в тылу и на фронте", – отметил Александр Кибовский.Чиновник также рассказал, что ему удалось посетить место гибели генерала Михаила Ефремова. По его словам, пробраться в лесную степь, где установлен памятный знак, обычному человеку довольно сложно, поэтому особенно важно, что памятник полководцу появился в центре российской столицы.К слову, памятник генералу установлен РВИО при поддержке правительства Москвы. Победу в открытом конкурсе одержала работа скульптора Студии военных художников имени Грекова Алексея Чебаненко.