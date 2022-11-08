Владимирский филиал «Т Плюс» сообщает о ремонтных работах в районе дома №24 по улице...

Владимирский филиал «Т Плюс» сообщает о ремонтных работах в районе дома №24 по улице Верхне-Лыбедской, а также на магистральном трубопроводе Лыбедской магистрали.По этой причине 32 дома полностью останутся без отопления, а у жителей Ленинского и Октябрьского районов в квартирах будут снижены параметры теплоносителя.Всё это произойдёт в ночь с 8-го ноября (21:00) до 9 ноября (08:00).Поставка тепловой энергии будет полностью прекращена у жителей следующих домов:Стрелецкий мыс - дома 1, 3, 5;улица Стрелецкая - дома 20, 20а, 30а, 32, 36а;улица Тихонравова - дома 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а;улица Фатьянова - дома 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28;улица Нижняя Дуброва - дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;улица Верхняя Дуброва - дом 43.Фото: pxfuel.com