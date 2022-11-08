Нарушителям направлены досудебные претензии с требованием возместить нанесённый ущерб и восстановить плодородный слой.

Россельхознадзор обнаружил, что в пяти районах Владимирской области сельхозземли загрязнены токсичными веществами. Общая площадь составляет почти 38,5 га. Наиболее плачевная ситуация в Ковровском, Судогодском, Собинском, Александровском и Суздальском районах.Специалисты ведомства проверили 1680 образцов почвы с территории в 5,3 тысяч га. В 28 случаях выявлено превышение допустимых значений токсикантов (солей тяжелых металлов, нитратов). В 149 пробах обнаружено превышение санитарно-бактерологических показателей. Кроме того, на некоторых угодьях прослеживается снижение агрохимических показателей (по органике, обменному калию и фосфору).Нарушителям направлены досудебные претензии с требованием возместить нанесённый ущерб и восстановить плодородный слой.