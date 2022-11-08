Стало известно, что инспекторами отдела государственного земельного надзора Управления...

Стало известно, что инспекторами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области было отобрано 1680 почвенных образцов, из них:541 - на агрохимические показатели;413 - на химико-токсикологические показатели;290 - на микробиологические показатели;436 - на остаточное содержание действующих веществ пестицидов в почве.Выяснилось, что в Ковровском, Судогодском, Собинском, Александровском и Суздальском районах Владимирской области присутствует загрязнение почвы на общей площади 38,49 га.На 14-ти земельных участках сельскохозяйственного назначения выявлено:в 28 образцах - превышение допустимых значений токсикантов (солей тяжелых металлов, нитратов);в 149 почвенных образцах - превышение санитарно-бактерологических показателей.Об этом сообщается на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской обл.Фото: Pxfuel.com