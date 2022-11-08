Следственный комитет Российской федерации по Владимирской области сообщает, что ночью с 6-го на 7-е...

Следственный комитет Российской федерации по Владимирской области сообщает, что ночью с 6-го на 7-е августа 2022 года в семье произошел конфликт.После отдыха с распитием алкоголя, женщины удалились спать. Обвиняемый же мужчина неожиданно подошел к одной из них и воткнул в шею нож. Потерпевшей повезло, она осталась жива. Официально сообщается, что ей был причинён «легкий вред здоровью».После содеянного мужчина направился к родственнику и нанес ему не менее четырех ударов ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщает следком.Испугавшись, обвиняемый скрылся с места убийства, но 11 августа 2022 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Селивановский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: pxfuel.com