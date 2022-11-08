В конце октября в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что на...

В конце октября в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Потерпевшая рассказала, что "на днях" пришла к своей знакомой, чтобы та помогла ей активировать банковскую карту. И приятельница согласилась.Пенсионерка, обрадовавшись, сообщила своей знакомой пин-код и кодовое слово.Правда, через какое-то время женщина поняла, что с её карты исчезли деньги.Полицейские выяснили, в каком банкомате были сняты наличные. И, изучив видео, установили, что 11 000 рублей украла та самая 52-летняя знакомая потерпевшей.Фигурантка дала признательные показания, сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: pxfuel.com