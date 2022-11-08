В посёлке Мстёра стартовало производство спальных мешков для солдат, участвующих в специальной...

В посёлке Мстёра стартовало производство спальных мешков для солдат, участвующих в специальной военной операции, сообщает администрация Владимирской области.Ежедневно выпускается около 200 спальных мешков. Несколько раз в неделю их забирают машины и отвозят в зону боевых действий.Известно, что спальные мешки могут согревать даже при температуре до –25 градусов.При их производстве используется плотная непромокаемая ткань и синтепон.На фабрике планируют открыть дополнительный стегальный цех.Работники производства рассказывают, что пришлось отложить выпуск другой продукции из-за заказов на спальные мешки для наших солдат.Фото: официальный Telegram-канал администрации Владимирской области