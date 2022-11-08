Вечером 8 ноября на трассе М-7 «Волга» в микрорайоне Юрьевец города Владимира произошло ДТП, парализовавшее движение в сторону Москвы. Авария произошла на участке трассы, где сейчас проходит

Вечером 8 ноября на трассе М-7 «Волга» в микрорайоне Юрьевец города Владимира произошло ДТП, парализовавшее движение в сторону Москвы. Авария произошла на участке трассы, где сейчас проходит ремонт подземного перехода (Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7). В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», занимающейся реконструкцией «подземки», заявили, что не имеют никакого отношения к образовавшемуся