Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Законные метры
Отстоял свои квадратные метры в суде, но...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Законные метры
Отстоял свои квадратные метры в суде, но точку над И ставить рано. Продолжение истории противостояния военного пенсионера и Ковровской администрации.
- Розовый октябрь
Справились сами и теперь помогают другим. Во Владимире прошел день борьбы с раком груди.
- Областная выставка
От картин и скульптур до лаковой миниатюры и вышивки. Более 160 авторов представили свои работы на областной выставке.