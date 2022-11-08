Смотрите в программе Вести-Владимир: - Законные метры Отстоял свои квадратные метры в суде, но...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Законные метрыОтстоял свои квадратные метры в суде, но точку над И ставить рано. Продолжение истории противостояния военного пенсионера и Ковровской администрации.- Розовый октябрьСправились сами и теперь помогают другим. Во Владимире прошел день борьбы с раком груди.- Областная выставкаОт картин и скульптур до лаковой миниатюры и вышивки. Более 160 авторов представили свои работы на областной выставке.