Погода за окном напоминает, что готовить сани нужно было ещё летом. Как это сделали дорожные и...

Погода за окном напоминает, что готовить сани нужно было ещё летом. Как это сделали дорожные и коммунальные службы. На оперативном совещании с губернатором Александром Авдеевым они обсудили итоги проверки готовности к зиме.Глава региона отметил, что в этом году существенно обновлён автопарк - закуплено более 100 машин и всего в регионе будет задействовано более 440 единиц коммунальной техники. По реагентам: уже заготовлено свыше 114 тонн песко-соляной смеси. Это примерно 70% от запланированного. В 7 районах установлены метеостанции. Благодаря им удастся оперативно получать данные о погодной обстановке, состоянии покрытия дороги и интенсивности движения.