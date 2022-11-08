Семейный доход владимирцев, необходимый для оплаты недвижимости и повседневных расходов, должен превышать 79 тысяч рублей.

Владимирская область заняла 68 место в рейтинге доступности аренды жилья. Для расчётов коллеги из взяли семью из четырех человек, которая снимает двушку.По условиям «задачи» на аренду будет тратиться не более 70% доходов. В итоге семейный доход владимирцев, необходимый для оплаты недвижимости и повседневных расходов, должен превышать 79 тысяч рублей. Количество таких семей составило 29,5%.Из соседей в рейтинге субъектов ниже только Ивановская область (77 место). Рязанская заняла 26, Ярославская - 41, а Нижегородская - 59.В лидерах оказались Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа. На последних местах расположились Кабардино-Балкария, Чечня и Севастополь.