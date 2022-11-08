Оголодавшая белка пожаловала на карниз окна на шестом этаже дома по Верхней Дуброве во Владимире....

Оголодавшая белка пожаловала на карниз окна на шестом этаже дома по Верхней Дуброве во Владимире. Хозяева квартиры несколько минут наблюдали за тем, как грызун поедает птичий провиант.- Ну, хулиганка! Ну, хулиганка!Из кормушки, где лежали орехи и семена, белка старательно выбирала только семечки, ловко их лущила и отправляла за щёки.Все попытки синичек подобраться к тарелке были тщетны. Вдоволь наевшись, белка схватила фундук и сиганула куда-то вверх по стене.