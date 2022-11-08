В компании подвели итоги традиционного конкурса «Лучшая жилищная организация».

Во Владимире «ЭнергосбыТ Плюс» подарил детскую площадку лучшей УК. В компании подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая жилищная организация».В нем был 761 участник. Лучшим стало ООО «Содружество города Владимира». Современную детскую площадку установили в Юрьевце на улице Славной. Она стала четвёртым объектом, который появился в рамках акции.Добавим, что ТСЖ «Луч» оказалось на второй строчке, а ТСЖ «СОЮЗ» замкнуло тройку лучших жилищных организаций. Им достались сертификаты в магазин стройматериалов и товаров для дома, а также дипломы.