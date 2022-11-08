Во Владимире утром 8 ноября произошел пожар в гостинице «Заря». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в 8:17. Пламя вспыхнуло в многоэтажном

Во Владимире утром 8 ноября произошел пожар в гостинице «Заря». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Вызов спасателям поступил в 8:17. Пламя вспыхнуло в многоэтажном здании по адресу: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36а. На место оперативно выехали пожарные. Дым наблюдался с 14-го этажа. Из здания эвакуировали 124 человека, в том