Сегодня утром в соцсетях прошли сообщения об эвакуации из гостиницы «Заря». Спасатели прибыли на...

Сегодня утром в соцсетях прошли сообщения об эвакуации из гостиницы «Заря».Спасатели прибыли на Студёную гору около 8 часов утра. Очевидцы пишут о восьми пожарных автомобилях, перекрывших движение в сторону Москвы.Известно, что в отеле наблюдался дым на 14 этаже здания — задымление шло из вентиляционной камеры. Из гостиницы были эвакуированы гости и персонал.Ждем официальных подробностей от пресс-службы МЧС.Фото: https://vk.com/podsluhano_vo_vladimire