Пожарные ликвидировали задымление в гостинице «Заря», произошедшее утром 8 ноября.

Пожарные ликвидировали задымление в гостинице «Заря», произошедшее утром 8 ноября. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.В 8.17 поступило сообщение о возгорании здания на улице Студёная гора, дом №36А. На место выехали 48 человек и 15 единиц техники. По прибытии подразделений наблюдался дым с 14-го этажа. Три звена газодымозащитной службы обследовали помещения. Выяснилось, что загорелся электрический щиток лифта. Пламя потушили огнетушителем.«Пострадавших нет. Из здания эвакуировано 124 человека, в том числе 60 детей», - уточнили в ведомстве.Дознаватели устанавливают причину ЧП.