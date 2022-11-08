Утро во Владимире выдалось сложным. Сразу несколько ДТП затруднили проезд по проспекту Строителей,...

Утро во Владимире выдалось сложным. Сразу несколько ДТП затруднили проезд по проспекту Строителей, а также на улице Мира, Чайковского и Университетской.Жители города Владимира, например, добирались из района Дома культуры молодёжи (улица Мира) на троллейбусе маршрута №8. Водители и кондукторы пояснили, что из-за ДТП им пришлось поменять маршрут.Сервис «Яндекс. Карты» зафиксировал сразу три аварии: на Мира, проспекте Строителей и на улице Белоконской.Очевидцы ДТП на перекрёстке (улиц Мира — Горького) выложили фотографии в сообщество Вконтакте «Подслушано автомобилистов| Владимир».Подробности уточняются.Фото: сообщество Вконтакте «Подслушано автомобилистов| Владимир»