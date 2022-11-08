Судя по информации из соцсетей, никто не пострадал. Данные уточняются.

Утром во Владимире из-за нескольких ДТП на проспекте Строителей, а также на улицах Мира, Чайковского, Лакина и Университетской образовались километровые пробки. Троллейбусы №8 пустили в объезд.Сервис «Яндекс. Карты» зафиксировал сразу три аварии: на Мира и на Строителей. Из-за них участок дороги от улицы Мира до Белоконской оказался парализован для проезда машин. Из-за заторов рейс №8 поменял маршрут.Судя по информации из соцсетей, никто не пострадал. Данные уточняются.