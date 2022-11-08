Владимирца могут лишить свободы на 2 года за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 1 марта 2022 года

Владимирца могут лишить свободы на 2 года за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 1 марта 2022 года мужчина в нетрезвом виде сел за руль «Nissan Murano» и поехал по Фрунзенскому району Владимира. Во время патрулирования в том же районе сотрудник ДПС остановил водителя. Движение обвиняемого показалось