В областном центре прошел день борьбы с онкологией молочной железы. Женщины, которые смогли...

В областном центре прошел день борьбы с онкологией молочной железы. Женщины, которые смогли побороть серьезный недуг, встретились друг с другом. Репортаж Анастасии Сахаровой.Люся-зумба. Так ее называют друзья. Это сейчас девушка так задорно танцует. Но еще недавно, после операции, на танцы сил не было. Сначала диагноз поставили неправильно - фиброаденома, доброкачественная опухоль. А через год оказалось, что это был рак молочной железы.Люся Пашковская:- Если бы я на тот момент знала, что можно сделать дополнительное обследование, то чуть раньше попала бы. Раньше бы поймала свою болезнь. А вышло как вышло.Рак молочной железы - самое распространенное онкологическое заболевание в мире. Но вслух о своем диагнозе женщины говорят мало. Хотя такая история может спасти не одну жизнь. Люся решила рассказать о своей борьбе с раком на всю страну. Она ведет блог для женщин. Для тех, кто лечится, и для тех, кто хочет себя обезопасить от этого заболевания.Татьяна Лим:- Такая информация для всех женщин нужна. Особенно для молодых, которые думают, что их не коснется. Но, как показала наша Людмила, это может коснуться каждого.Ольга Бочарова решила поддержать акцию пряниками и леденцами ручной работы. У нее в семье сейчас лечение проходит сестра мужа.Ольга Бочарова:- Чтобы девушки следили за своим здоровьем.. Чтобы не возникало таких проблем дальше и осложнений. С чем сейчас мы столкнулись.. Если бы это мы выявили на ранних сроках, было бы намного легче.Подозрительную опухоль обнаружила почти сразу, рассказывает Ирина Искренкова. Сейчас, спустя два года, рак уже отступил. Начался долгожданный период ремиссии.Ирина Искренкова:- Когда человек пережил уже довольно серьезные испытания такие, попрощался с жизнью отчасти..Он начинает смотреть иначе на жизнь. Конкретно за свой опыт я могу сказать..И понимать, что каждый день - подарок. Уже становится не страшно, что будет потом.Все эти женщины доказывают: с болезнью МОЖНО бороться и в итоге побеждать. Главное - делать это не в одиночку. И не забывать проверять свое здоровье ВОВРЕМЯ.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. “Вести-Владимир”