Для организации такой формы проживания необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения.

Во Владимирской области создано 137 «приёмных семей», в которых проживает 158 пожилых и инвалидов. Об этом рассказали в обладминистрации.Гражданин, организовавший «приёмную семью», получает ежемесячное пособие 9386 рублей за каждого подопечного. Помощник, принявший в семью инвалида I группы или человека, нуждающегося в постоянной помощи, – 11733 рубля. Выплата ежегодно индексируется.Для организации такой формы проживания необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. Адреса и телефоны опубликованы на департамента соцзащиты.